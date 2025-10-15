Yasemin Ergene’nin ayrıldığı eski eşi İzzet Özilhan ayrılığı çabuk atlattı! Eğlenirken görüntülendi!

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene, İzzet Özilhan’la 2011 yılında dünyaevine girdi ve çiftin iki de kız çocukları dünyaya geldi. Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evlilikleri 3 Eylül’de sona erdi. Ünlü çiftten İzzet Özilhan bugün bir mekanda eğlenirken görüntülendi.