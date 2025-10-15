Yasemin Ergene’nin ayrıldığı eski eşi İzzet Özilhan ayrılığı çabuk atlattı! Eğlenirken görüntülendi!
Ünlü oyuncu Yasemin Ergene, İzzet Özilhan’la 2011 yılında dünyaevine girdi ve çiftin iki de kız çocukları dünyaya geldi. Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evlilikleri 3 Eylül’de sona erdi. Ünlü çiftten İzzet Özilhan bugün bir mekanda eğlenirken görüntülendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:12
00:25
00:26
03:19
Güllü'nün adli tıp raporu çıktı! Kesin ölüm nedeni... | Video 14.10.2025 | 14:53
01:21
01:37
Burcu Kara büyüdüğü evden taşındı "Maalesef vedalaşıyoruz" | Video 13.10.2025 | 11:41
13:31
Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, yaşadığı süreci anlattı | Video 12.10.2025 | 12:24
00:17
İşte Güllü’nün son anları! SABAH o görüntülere ulaştı | Video 12.10.2025 | 12:24
01:01
Gizem Karaca, minik kızı Leyla Yaz ile zor anlarını paylaştı | Video 09.10.2025 | 10:20
00:25
Yasemin Şefkatli ameliyat oluyor! "Allah başka dert vermesin" | Video 08.10.2025 | 16:10
00:12
01:07
Oyuncu Pelin Karahan yaş gününü kutladı 07.10.2025 | 22:10
00:26
Ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli'yle aşk mı yaşıyor? 07.10.2025 | 20:31
00:27
Oyuncu İlker Aksum'un kızı Lila ile eğlenceli anları kamerada | Video 07.10.2025 | 15:01
00:25
Selena Gomez’in düğününde "Telefon yasak” kuralını bakın kim deldi | Video 07.10.2025 | 13:37
02:47
00:20
Hayranını kırmayan Güllü'nün o anları görenleri duygulandırdı | Video 05.10.2025 | 16:23
02:11
00:50
Alişan'ın çocuklarıyla eğlenceli anları! Kızı Eliz'i öpmeye doyamadı | Video 05.10.2025 | 13:46
00:35
Yıldız Tilbe, sahnede peruğunu çıkarıp göbek attı | Video 05.10.2025 | 13:34