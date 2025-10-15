Video Magazin Yasemin Ergene’nin ayrıldığı eski eşi İzzet Özilhan ayrılığı çabuk atlattı! Eğlenirken görüntülendi!
15.10.2025 | 21:06

Ünlü oyuncu Yasemin Ergene, İzzet Özilhan’la 2011 yılında dünyaevine girdi ve çiftin iki de kız çocukları dünyaya geldi. Yasemin Ergene ve İzzet Özilhan’ın 14 yıllık evlilikleri 3 Eylül’de sona erdi. Ünlü çiftten İzzet Özilhan bugün bir mekanda eğlenirken görüntülendi.

