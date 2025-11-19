Video Magazin Yasemin Şefkatli zehirlendiğini açıkladı! "Geceyi hastanede geçirdim" | Video
Yasemin Şefkatli zehirlendiğini açıkladı!

Yasemin Şefkatli zehirlendiğini açıkladı! "Geceyi hastanede geçirdim" | Video

19.11.2025 | 15:25

Ekim ayında fıtık ameliyatı olan Yasemin Şefkatli, bu kez yeni bir sağlık sorunuyla gündeme geldi. Ünlü isim, zehirlendiğini açıklayarak “Geceyi hastanede geçirdim” ifadelerini kullandı .

