Arda eleştirilere yanıt verdi!

Galatasaray'ın deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 yendiği maçta ilk golü atan Arda Turan, performansını yükseltmeye devam ediyor. A Spor yorumcusu Evren Turhan Arda Turan ile ilgili, "Eleştirilere sahadaki performansı ile cevap verdi" ifadelerini kullandı.