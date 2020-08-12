Atiba bir yıl daha Beşiktaş'ta
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Beşiktaş, deneyimli oyuncusu Atiba Hutchinson'ın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı. Mandev, "Atiba'nın futbolu bıraktıktan sonra da Sergen Yalçın'ın teknik ekibinde yer almasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.