Video Spor Dursun Özbek: "2023-2024 sezonunda 94 kupa, 424 madalya kazandık" | Video
Dursun Özbek:

Dursun Özbek: "2023-2024 sezonunda 94 kupa, 424 madalya kazandık" | Video

09.10.2024 | 15:24

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 2023-2024 sezonunda tüm branşlarda 2 bin 26 sporcuyla mücadele ettiklerini belirterek, toplam 94 kupa ve 424 madalya kazandıklarını söyledi.

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Galatasaray Divan Kurulu Ekim ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılıyor. Toplantıda konuşan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Geçtiğimiz hafta sonu lisemizde kulübümüzün 119. kuruluş yıl dönümünü hep birlikte kutladık. Kurucumuz Ali Sami Yen ve arkadaşlarının koydukları hedefin izinde Galatasaray'ımızı daha iyi günlere taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. Kuruluş töreninde kupalarımızı sergiledik ve başarılarımızla gurur duyduk. 2023-2024 sezonunda 2 bin 26 sporcumuzla birlikte toplam 94 kupa, 424 madalya kazandık. Bu büyük başarıda pay sahibi olan sporcu kardeşlerimize, hocalarına, kulüp personeline, yöneticilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Başkan Özbek ayrıca yüzme, yelken, su topu, kürek, atletizm, judo, e-spor, briç, satranç, voleybol, basketbol ve futbol branşları hakkında da bilgiler verdi.

"BU SEZON HEDEFİMİZ AVRUPA'DA ARTIK ÖZLEDİĞİMİZ BAŞARILARA ULAŞMAK"
Erkek futbol takımının iki sezonu Trendyol Süper Lig'de şampiyon olarak tamamladığı hatırlatan Dursun Özbek, "Geçtiğimiz sezon bu şampiyonluk belki de uzun süre tekrarı olmayacak puan rekoruyla geldi. Bunun yanında Süper Kupa'yı da müzemize götürdük. Bu sezon hedefimiz Avrupa'da artık özlediğimiz başarılara ulaşmak ve Türkiye'de 25. şampiyonluğu kazanıp, gerçek 5. yıldızı formamıza takmak. Başta Okan hocamız olmak üzere, tüm ekibimizle, yönetici arkadaşlarımızla hep birlikte çalışıyoruz. Hiç kimse merak etmesin, mayıslar bizimdir, yine bizim olacak" şeklinde konuştu.

"AYNI HEDEFLE ÇALIŞMAYA VE SİZE SÖZ VERDİKLERİMİZİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Galatasaray'ın mücadele ettiği her branşta en iyisini yapmak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Özbek, "Sizin desteğinizle daha da büyük başarılarının çok yakında olduğuna inanıyorum. Son dönemde bizi yapmak istediklerimizden alıkoymaya çalışan rakiplerimiz olduğunun farkındayım. Ne olursa olsun biz aynı hedefle çalışmaya ve size söz verdiklerimizi yapmaya devam edeceğiz. Cumartesi yapılacak mali genel kurulumuza tüm üyelerimizin katılımını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

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