Ertuğrul Doğan: "Yerde yatan adamın kafasına vurmak adamlığa sığmaz" | Video
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, olaylı Fenerbahçe derbisine ilişkin, “Biz haklarımızı savunacak güce sahibiz. Ben Trabzonspor Kulübü başkanı olarak şunu söylüyorum, Trabzonspor’un sahasında olan olaylardan dolayı cezayı hak etmiştir, ceza alması gerekmektedir, çok net söylüyorum. Ama adalet herkes için adaletli olacak. Sahaya giren bir taraftar güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilmişken, şerefsizce bir saldırıya uğradı. Bu yerde yatan adamın kafasına vurmak delikanlılığa da sığmaz, adamlığa da sığmaz” dedi.
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