Hasan Ali Kaldırım Başakşehir ile anlaştı
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Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım, Başakşehir'e transfer oldu. A Spor'un haberine göre milli futbolcu, İstanbul ekibine 3 yıllık imza atacak.