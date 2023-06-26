İstanbul'da U17 maçında kavga çıktı | Video 26.06.2023 | 08:46 İstanbul'da U17/B 14. Grup'ta Gedikpaşa ile Bayrampaşa Doğanspor arasında oynanan futbol maçında iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul'da U17/B 14. Grup 14. hafta maçında Gedikpaşa ile Bayrampaşa Doğanspor, Yeşilova Kemal Aktaş Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın sona ermesinin ardından iki takım oyuncuları arasında kavga çıktı. Olay görevlilerinin araya girmesiyle yatıştırıldı. Mücadele ise 1-1 berabere tamamlandı.