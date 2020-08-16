Video Spor Karsdorp için Beşiktaş'a zorlu rakipler

Karsdorp için Beşiktaş'a zorlu rakipler

Karsdorp için Beşiktaş'a zorlu rakipler
16.08.2020 | 15:05

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Gökhan Gönül'ün ayrılığı sonrası Rick Karsdorp'u gündemine alan Beşiktaş'a zorlu rakipler çıktı. 25 yaşındaki oyuncuyu Sevilla, Schalke 04 ve Southampton da istiyor.

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