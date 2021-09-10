Max Verstappen, İtalya GP öncesinde Palermo sokaklarında gezintiye çıktı | Video
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Formula 1’de pilotlar klasmanında lider durumda olan Red Bull Racing Honda pilotu Max Verstappen, pazar günü gerçekleşecek İtalya Grand Prix'si öncesi Palermo sokaklarında gezintiye çıktı. Max Verstappen, tarihi kentin rengarenk noktalarında, gül yaprakları arasında donut yaptı.
Red Bull Racing Honda pilotu Max Verstappen, dünyanın en çok takip edilen motorsporları organizasyonu Formula 1'in İtalya Grand Prix'si öncesinde keyifli bir ısınma turuna çıktı. Max Verstappen, efsanevi RB7 aracıyla, İtalya'nın tarih kokan kenti Palermo'nın dar sokaklarında hız yaptı. İlk olarak Palermo'nun ana caddelerinde, tarihi yapıların gölgelerinde turlayan Verstappen, ardından da dar sokaklarda gül yaprakları arasında donut yaptı. Kendisini izleyenlerin meraklı bakışları arasında F1 aracıyla adeta şov yapan tecrübeli pilot, sürüşünü Palermo'nun eşsiz sahil şeridinden geçerek noktaladı.