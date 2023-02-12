Son dakika haberi: Stefan Kuntz depremzedeler için kasiyerlik yaptı! "Türkiye asla yalnız değildir" | Video

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'da yaşadığı kasabada ülkenin en büyük süpermarket zincirinin şubesine giderek depremzedeler için kasiyerlik yaptı. 60 yaşındaki tecrübeli çalıştıcı, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. İşte son dakika haberinin tüm detayları...