Son dakika! Tarihi zafer! Toprak Razgatlıoğlu Dünya Superbike şampiyonu | Video

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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 sezonunun şampiyonu oldu. Sezonun son ayağındaki ilk yarışı ikinci sırada bitiren Razgatlıoğlu, bu kategoride bir tarih yazdı ve şampiyon olan ilk Türk motosikletçi olarak tarihe geçti. Türkiye'ye motosiklet sporlarında tarihi başarılar kazandıran Toprak Razgatlıoğlu, 2021 sezonunda 35 yarışın 13'ünde birincilik kazanarak podyumun en üst basamağında yer aldı ve İstiklal Marşı'nı dinletti.