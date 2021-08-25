Vitor Pereira: "Hırslı ve kazanmak isteyen bir takım olacak"
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, UEFA Arvupa Ligi play-off turunda Helsinki ile oynayacakları rövanş maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Portekizli çalıştırıcı, "Zor bir maç olacak. Organize bir takıma karşı oynayacağız. Onlar da gruplara kalmak istiyorlar. Sahada hırslı ve kazanmak isteyen bir takım olacak. Şartların bizi etkilemesine izin vermeyeceğiz." dedi.