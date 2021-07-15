Video Yaşam 15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda dua edilip şehit ailelerine çiçekler verildi | Video

15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda dua edilip şehit ailelerine çiçekler verildi | Video

15 Temmuz Şehitler Anıtı’nda dua edilip şehit ailelerine çiçekler verildi | Video
15.07.2021 | 09:47

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15 Temmuz darbe girişimin 5’inci yıl dönümünde, 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, 15 Temmuz Şehitler Anıtı’na giderek dua etti. Başkan Bulut, “15 Temmuz, bir kara gece olarak başlasa bile sonunda bir destan olmuştur” dedi.

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında bulunan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu tarafından anma töreni düzenledi. Törene Başkan Bulut'un yanı sıra AK Parti meclis üyesi Özlem Erol, AK Parti Küçükçekmece Kadın Kolları Başkanı Saliha Karadayı Deniz ve şehit yakınları katıldı. Şehit Mehmet Güder'in eşi Ayten Güder oğlu ve torunuyla birlikte geldiği anıtın başında dua edilirken gözyaşlarına hakim olamadı. Başkan Bulut, 15 Temmuz gecesinde birlikte savaştığı şehit Murat Kocatürk'ten bahsederken, "Ben gazi oldum, O şehit. Bana nasip olmadı. Onlar uçmağa gittiler" demesiyle duygusal anlar yaşadı. Başkan Bulut, 15 Temmuz Şehitlerinin yakınlarına çiçek takdim etti.

"SİYASETÇİLERE SÖYLÜYORUM, TERÖRİSTLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPANLARI LÜTFEN YANINIZA ALMAYIN"
15 Temmuz gecesinin sonunda bir destan yazıldığını söyleyen 15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Platformu Başkanı Erol Bulut, "Biliyoruz ki burada peygamber efendimizin komşuları yatıyor. Biz şehitlerimizin ölmediğini de biliyoruz. Kuranı Kerim'de Allah buyuruyor ya, şehitler ölmezler. Onlar, Allah tarafından beslenirler. Vatan sevdası imandandır. Bu ruhu Allah bize ikram eyledi, o gece 251 şehit verdik. 2 bin 793 gazimiz var. Ama biz burada bu vatan için 2 bin 500 değil, 250 bin şehidimizi Çanakkale'de verdiğimiz gibi burada da vermeye hazırız. Vatanımızı yok sayarak teröristlerle iş birliği yapanları lütfen yanınıza almayın. Özellikle siyasetçilere bunu söylüyorum, çok inciniyoruz. Biz bu necip milletimizin torunları olarak kendimize yakışır şekilde İslam'ı yaşarsak Allah da bize yardım eder o gece yardım ettiği gibi inşallah. Bu dünyanın bir de ahireti var, diyoruz ya cennette peygambere komşu oldular diye biz onları çok kıskanıyoruz. İnşallah onlara yakışır yaşarsak biz de onlara komşu oluruz. Biz asla bu davadan vazgeçmeyeceğiz. Bizi bölmek isteyenlere, cumhurbaşkanımızın etrafındakileri parçalamak isteyenlere de fırsat vermeyeceğiz. 15 Temmuz, bizim için bir kara gece başlasa bile sonunda bir destan olmuştur" şeklinde konuştu.

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