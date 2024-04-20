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Video Yaşam 2 kişiyi yaralayıp gasp eden 8 kişi tutuklandı | Video
2 kişiyi yaralayıp gasp eden 8 kişi tutuklandı | Video

2 kişiyi yaralayıp gasp eden 8 kişi tutuklandı | Video

20.04.2024 | 11:41

Ankara'da 2 kişiyi yaralayarak cep telefonu ve 7 bin lira gasp eden 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Edinilen bilgiye göre, 5 Nisan tarihinde saat 22.00 sıralarında Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Yeşilevler Mahallesinde meydana gelen 'Nitelikli Yağma ve Kasten Yaralama' olayı ile ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttükleri çalışma sonucunda İ.K. ve S.K.'yi yaralayarak cep telefonunu ve 7 bin lirasını gasp eden şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Şüphelilerin adreslerinin belirlenmesi üzerine düzenlenen operasyon sonucunda 1'i çocuk 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.T. ve suça sürüklenen çocuk M.B.M çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, diğer 8 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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