52 kiloluk kadından 'çöp şiş' yeme rekoru: 50 dakikada 400 çöp şiş yedi | Video
Denizli’de düzenlenen para ödüllü 'En çok çöp şiş yeme' yarışmasında kırılması zor bir rekora imza atıldı. 52 kilodaki kadın, 50 dakikanın ilk 15 dakikasında 200, tamamında ise 400 adet çöp şiş yiyerek 25 bin TL’lik büyük ödülün sahibi oldu.
Yıllardır süren ve birçok rekorun kırıldığı yarışmanın sonuncusunda ulaşılması zor bir anlara yaşandı. Denizli'den yarışmaya katılan 52 kilo ağırlığında Esra Uyuz, sosyal medyadan takip ettiği Pamukkale ilçesine bağlı Pınarkent Mahallesinde bulunan Çöpşişçi Mehmet'e geldi. Burada yarışmaya katılan Esra Uyuz., canlı yayında ilk 15 dakikada 200 adet çöp şiş yiyerek 25 TL'lik ödülün sahibi oldu. Halen daha aç olduğunu söyleyen ve hızını alamayan Esra Uyuz, toplam 50 dakikada 400 çöp şiş yedi ve ulaşılması zor bir rekora imza attı. Yarışmacı aynı zamanda çöp şişin yanında 1 salata, 1 ayran, 1 litre gazlı içecekte tüketti. O anları izleyen vatandaşlar ise gözlerine inanamadı.
"BENİM MİDE KAPASİTEM GENİŞ"
Midesinin geniş olduğunu ve yarışmanın heyecanlı geçtiğini ifade eden Esra Uyuz., "Sosyal medyada işletmenin ilanını gördüm. 'Yapabilirim' dedim ve yarışmaya katılmaya geldim. 50 dakikada 400 çöp şiş yedim. Biraz zorlandım ve bir yerden sonra tıkandım ama başardım. Normal bir insanın başarması zor. Mide kapasitesi ile de alakalı bir durum. Benim mide kapasitem geniş olduğu halde zorlandım" dedi.
"BU BİR DÜNYA REKORUDUR"
Yarışmalarda farklı kategorilerinde olduğunu belirten işletmenin ortağı Yusuf Kaya, "400 tane çöp şiş yemek herkesin başara bileceği bir şey değil. Bugüne kadar çok kişi yarıştı ama 400 çok başkaydı. Zaten hep zayıfların kazandığı bir iş. Biz Esra'yı kapıda görünce '400 tane yer' dedik ve öyle de oldu. İlk 15 dakikada 200 tanesini yedi ve bu bir dünya rekorudur. 400 tane çöp şiş yedi, 4 kola, 1 ayran ve 2 tatlı yedi. Yarışmacı arkadaş tahminimce 5-6 kilo aldı" dedi.
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