Video Yaşam 60 metreden uçuruma düştü! | Video
60 metreden uçuruma düştü! | Video

60 metreden uçuruma düştü! | Video

17.09.2022 | 13:33

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Bursa’dan Kocaeli’nde bulunan Tabiat Parkı’na ziyarete gelen bir grubun içinde bulunan Gürhan Kılıç, yürüyüş yaptığı esnada ayağının kayması sonucu yaklaşık 60 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Bir kayada tutunan ve yardım bekleyen Kılıç, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Bursa'dan hafta sonunu geçirmek amacıyla bir grup ile Kocaeli'ne gelen Gürhan Kılıç, Başiskele İlçesi Aytepe Beşkayalar mevkiinde yürüyüş yaptığı esnada ayağının kayması sonucu, dik uçurumdan aşağı yuvarlandı.

Yaklaşık 60 metreden düşüp yuvarlandıktan sonra bir kayaya tutunmayı başaran Kılıç'ın arkadaşları, kendisinin düştüğü yere ulaşıp çıkartamayınca, 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine kısa sürede Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve AFAD ekipleri ulaştı.

Olay yerine yaklaşık 1 saat yürüyen ekipler, daha sonra kazazedenin yanına ulaşarak sedyeye bağlayıp, 1 kilometre sedyede taşıyarak kazazedeyi kurtardı. Ekiplerin çalışmaları ile kurtarılan Kılıç, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

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