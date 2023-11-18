Akıl almaz şişe fırlatma tartışması kamerada! Tartıştığı adamı 'sipariş kalemiyle' öldürdü! | Video
Beyoğlu’nda börekçide çalışan bir genç, işyerine ait araca şişe fırlatan 43 yaşındaki adamı sipariş kalemiyle alnından yaraladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan adam, 1 hafta sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Akıl almaz cinayet kameralara yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.
ŞİŞE ATTI DİYE ALNINDAN KALEMLE YARALADI
Olayın ardından Bir süre sonra yere yığılan adamı gören arkadaşları sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı adamı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, saldırganı tespit etmek için olay yerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan inceleme sonucunda şahsın börekçide çalışan Derviş K. olduğu tespit edildi.
BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ KISKIVRAK YAKALADI
Ardından börekçiye giden polis, saldırganı yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şahıs, işyeri aracına şişe fırlatmasından dolayı tartıştığı şahsın alnına elindeki kalemle vurduğunu söyledi. Emniyette "kasten yaralama" suçundan adli işlem yapılan Derviş K. çıkartıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
ADAM 1 HAFTA HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan hastaneye tedavi gören Engin Yalçın, yaklaşık 1 hafta sonra uzun süre kan kaybına uğraması sonucu vücudunda yaşanan ödemlerin artmasıyla aniden fenalaşması sonucu hayatını kaybetti. Ölen Yalçın'ın emniyette çeşitli suçlardan 16 adet kaydı olduğu öğrenildi.
SALDIRGAN TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yalçın'ın hayatını kaybetmesi sonrasında Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Derviş K.'yı savcılık talimatıyla Gaziosmanpaşa'daki evinde gözaltına aldı. Emniyette "kasten öldürme" suçundan adli işlem yapışan Derviş K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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