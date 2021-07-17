Ankara'da Gölbaşı Belediye Meclisi'nde CHP'lilerden 15 Temmuz kahramanlarına saygısızlık

Ankara'da Gölbaşı Belediyesi'nin CHP'li belediye meclis üyelerinin; FETÖ'nün darbe girişimi sırasında cuntacılar tarafından başından vurularak yaralanan eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gazi Turgut Aslan'ı protesto ettiği ortaya çıktı