Antalya'da drift yaparken polise yakalanan talihsiz sürücü kamerada

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Şahin marka aracıyla drift yapan genç hayatının talihsizliğini yaşadı. Yolun ortasında drift yaparken bir anda karşısında trafik polisi ekip otosunu görünce kaçmak isteyen sürücü kısa süren kovalamaca sonunda yakalandı.
Olay, sanayi sitesi sanayi camii karşısında yaşandı. 07 DHT 66 plakalı Tofaş Şahin Marka otomobiliyle drift yapan K.C.A. isimli genç, drift yaparken Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekibi ile burun buruna geldi. Trafik Polislerini karşısında gören K.C.A. trafik polislerinin dur ihtarına uymayarak kaçarken, tüm olanlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Sanayi Sitesi içerisinde kısa süren kovalamacanın ardından ekipler tarafından durdurulan aracı kullanan K.C.A. 'ya drift yapmak suretiyle trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve trafik polisinin dur ihtarına uymamak suçlarından 7 bin 14 lira ceza kesildi.