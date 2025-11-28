Video Yaşam Sultangazi‘de düğün salonunda skandal! Kadınların giyinme odasında gizli kamera bulundu | Video
Sultangazi‘de düğün salonunda skandal! Kadınların giyinme odasında gizli kamera bulundu | Video

Sultangazi‘de düğün salonunda skandal! Kadınların giyinme odasında gizli kamera bulundu | Video

28.11.2025 | 14:14

Sultangazi'de düğün salonunda çalışan kadınlar, şüphelenip yaptığı aramada giyinme odasındaki havalandırma içine gizlenmiş kamera bulundu. Salon mühürlenirken, sahibi gözaltına alındı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir düğün salonunun çalışanlara ait giyinme ve bakım odasında dün akşam saatlerinde gizli kamera bulundu. Kadın çalışanlar, salon sahibi H.D.'nin son dönemde odaya sık sık girmesinden şüphelenerek yaptıkları aramada kamerayı havalandırma bölümünün içine yerleştirilmiş halde buldu. Çalışanların durumu polise bildirmesi üzerine ekipler salona gelerek kamera düzeneğini incelemeye aldı. Salon sahibi H.D., kamerayı kıyafetlerin çalınmasını önlemek için koyduğunu iddia etse de, kameranın yalnızca çalışanların giyindiği alanı gösterdiği, kıyafetlerin ise kilitli dolaplarda durduğu belirlendi. Gözaltına alınan H.D. hakkında 'özel hayatın gizliliği ve cinsel taciz' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

19 yıl önceki cinayette sır perdesi aralandı: Hikmet Akçay’ın katili, eski öğrencisi çıktı! | Video 04:54
19 yıl önceki cinayette sır perdesi aralandı: Hikmet Akçay'ın katili, eski öğrencisi çıktı! | Video 28.11.2025 | 15:09
Büyükçekmece’de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 01:23
Büyükçekmece'de boşanma davası sonrası bıçaklı kavga: 1 yaralı | Video 28.11.2025 | 14:58
Sultangazi‘de düğün salonunda skandal! Kadınların giyinme odasında gizli kamera bulundu | Video 01:58
Sultangazi‘de düğün salonunda skandal! Kadınların giyinme odasında gizli kamera bulundu | Video 28.11.2025 | 14:14
Ev değil adeta uyuşturucu laboratuvarı! Polisten 3 ayrı operasyon, 10 gözaltı | Video 02:07
Ev değil adeta uyuşturucu laboratuvarı! Polisten 3 ayrı operasyon, 10 gözaltı | Video 28.11.2025 | 13:53
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada | Video 00:14
Çakmağı çakınca yüzü alevlerin arasında kaldı! O anlar kamerada | Video 28.11.2025 | 11:33
Esenyurt’ta korku dolu anlar: Otele el bombası atıldı | Video 01:09
Esenyurt’ta korku dolu anlar: Otele el bombası atıldı | Video 28.11.2025 | 10:57
Kağıthane’de küfürleşme cinayeti kamerada: Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu | Video 03:18
Kağıthane’de küfürleşme cinayeti kamerada: Sırtından bıçaklayıp başını yere vurdu | Video 28.11.2025 | 10:48
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: ’Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin’ | Video 00:47
Daire kapısını yoklayan kadınlar neye uğradığını şaşırdı: 'Sizi görüyorum gelin bakayım buraya gelin' | Video 28.11.2025 | 10:22
Hatay’da piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi | Video 00:42
Hatay'da piyasa değeri 4 milyon 372 bin TL olan uyuşturucu ele geçirildi | Video 28.11.2025 | 09:29
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 03:01
Barışmak için buluştuğu kuzenini öldürmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıktı | Video 28.11.2025 | 08:57
Alkollü müşteri, akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti | Video 02:13
Alkollü müşteri, akaryakıt istasyonu çalışanını böyle darbetti | Video 28.11.2025 | 08:31
Bayrampaşa’da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarptı: 3 yaralı | Video 03:32
Bayrampaşa’da otobüs ile otomobil kafa kafaya çarptı: 3 yaralı | Video 28.11.2025 | 08:31
Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı’nı yalnız bırakmadı! Karşılaşmayı tribünden takip etti 04:00
Başkan Erdoğan, A Milli Basketbol Takımı'nı yalnız bırakmadı! Karşılaşmayı tribünden takip etti 28.11.2025 | 01:13
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Gençliğe Hitabe’ sorusu! Bakın yarışmacı ne karar verdi! 04:19
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran ‘Gençliğe Hitabe’ sorusu! Bakın yarışmacı ne karar verdi! 27.11.2025 | 22:15
Esra Erol’da evlenme vaadiyle dolandırıldığını açıkladı! Canlı yayında gergin hesaplaşma! 02:23
Esra Erol’da evlenme vaadiyle dolandırıldığını açıkladı! Canlı yayında gergin hesaplaşma! 27.11.2025 | 21:44
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı! 01:10
Büyükçekmece’de elektrik trafosunda patlama: Elektrik kesintileri yaşandı! 27.11.2025 | 21:38
Diyarbakır’da lise öğrencisi genç kız sokak ortasında darp edildi... Görüntülerini paylaştılar! 00:06
Diyarbakır'da lise öğrencisi genç kız sokak ortasında darp edildi... Görüntülerini paylaştılar! 27.11.2025 | 15:43
İstanbul Gaziosmanpaşa’da öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi 05:00
İstanbul Gaziosmanpaşa'da öğretmen ve öğrencilerin kovulduğu kafe mühürlendi 27.11.2025 | 14:14
Mardin’de Kaya ailesinin gizemli ölümünde son dakika gelişmesi! 01:29
Mardin'de Kaya ailesinin gizemli ölümünde son dakika gelişmesi! 27.11.2025 | 13:55
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? 02:19
Huriye Helvacı ve oğlu öldürüldü mü? 27.11.2025 | 13:41

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY