Antalya'da güneş tutulmasıyla deniz keyfi | Video

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Turizm kenti Antalya’da, yılın son Güneş tutulmasını izlemek isteyen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili varyanta akın etti. Tutulmayı güneş gözlüğü ve çıplak gözle izlemeye çalışanlar kadar, tutulmayla ilgilenmeyenler de sıcak hava ve denizin keyfini çıkardı.
"GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ İLE DENİYORUM"
Tutulmayı izleme çalışan Öznur Balyüz, " Güneşin tutulacağı saatleri bildiğimiz için daha iyi görebilmek için buraya geldik. Ama tutulmaya dair çok bir şey göremiyoruz. Önümüzde zaman var ama bakmaya devam edeceğiz. Güneş gözlüğü ile deniyorum ben ama göremedim. Çok az bir pus var. Yine de bu manzara önünde fotoğraf çektiriyorum" dedi.
"DOĞA OLAYINI KAÇIRMAK İSTEMEDİM"
Fotoğraf çeken Ayşe Suner, " Daha yakından görmek için varyantta geldim. Fotoğrafta çekmek istedim. Birkaç kare fotoğraf çektim. Azda olsa gözle görülebiliyor. Bu doğa olayını kaçırmak istemedim. Ay ve Güneş ile çok ilgileniyorum" diye konuştu.