Antalya'da güneş tutulmasıyla deniz keyfi | Video

Turizm kenti Antalya’da, yılın son Güneş tutulmasını izlemek isteyen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili varyanta akın etti. Tutulmayı güneş gözlüğü ve çıplak gözle izlemeye çalışanlar kadar, tutulmayla ilgilenmeyenler de sıcak hava ve denizin keyfini çıkardı.

2022 yılının ikinci Güneş tutulması Türkiye'de 12.40 ile 15.05 arasında yaşandı. Tutulmada, güneşin yaklaşık yüzde 50'sinin ay tarafından örtüleceği belirtildi. Türkiye'nin bir çok kentinden görülebilen parçalı güneş tutulması Antalya'da da ilgiyle takip edildi. Yaklaşık 3 saat süren tutulma olayını görmek isteyenler varyant seyir terasına geldi. Tutulmayı çıplak gözle görmeye çalışanlar kadar gözlük camından bakanlarda oldu. 25 dereceyi bulan sıcak hava altında, tutulmayı görmek isteyen vatandaşlar büyük çaba sarfetti. Bazı vatandaşlar cep telefonundan bazıları dürbünle tutulmayı görmek için uğraştı. Varyantta tutulmayı izlemek için uğraşanlar kadar, kumsalda hiçbir şey olmamış gibi denize girmeye devam edenlerin olduğu görüldü.Tutulmayı izleme çalışan Öznur Balyüz, " Güneşin tutulacağı saatleri bildiğimiz için daha iyi görebilmek için buraya geldik. Ama tutulmaya dair çok bir şey göremiyoruz. Önümüzde zaman var ama bakmaya devam edeceğiz. Güneş gözlüğü ile deniyorum ben ama göremedim. Çok az bir pus var. Yine de bu manzara önünde fotoğraf çektiriyorum" dedi.Fotoğraf çeken Ayşe Suner, " Daha yakından görmek için varyantta geldim. Fotoğrafta çekmek istedim. Birkaç kare fotoğraf çektim. Azda olsa gözle görülebiliyor. Bu doğa olayını kaçırmak istemedim. Ay ve Güneş ile çok ilgileniyorum" diye konuştu.