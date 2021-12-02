Antalya'da katledilen kızının cenazesini alan anne güçlükle ayakta durabildi | Video
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Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurularak öldürülen 2 çocuk annesi 30 yaşındaki Hayriye Alkutay’ın cenazesi morgdan alındı. Anne Keziban Alkutay, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi.
Döşemealtı ilçesi Çıplaklı Mahallesi'nde dün gece meydana gelen olayda, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı eski eşinin yaşadığı eve gelen Mehmet A. ile Hayriye Alkutay arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet A., yanında getirdiği tabanca ile eski eşine ve 2 kayınbiraderine kurşun yağdırdı. Hayriye Alkutay olay yerinde hayatını kaybederken, erkek kardeşleri Murat Alkutay ile Ahmet Emre Alkutay ise yaralandı. Bir konut sitesinde güvenlik görevlisi olan M.A, ise suç aletiyle gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü. Savcılık ve olay yeri incelemesinin çalışmasının ardından Alkutay'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından Alkutay'ın cenazesi yakınları tarafından alınarak Döşemealtı ilçesine götürüldü. Anne Keziban Alkutay, cenazenin alınışı sırasında kızının tabutuna bakarken, yakınlarının desteğiyle güçlükle ayakta durabildi. Alkutay'ı mesai arkadaşları da yalnız bırakmadı. Genç kadının cenazesinin Çıplaklı Mezarlığında toprağa verilecek. Alkutay'ın kardeşlerinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
"KENDİ KAFAMA DA SIKACAKTIM YAPAMADIM"
Mehmet A'nın olayı kuru sıkıdan bozma tabanca ile gerçekleştirdiği belirlendi.
Gözaltındaki zanlı Mehmet A.'nın ilk ifadesinde, "Öğlen saatlerinde çocuklarımı da gördüm. Akşam üzeri bir daha görmek istedim. Kayınbiraderlerimle tartışma yaşandı, göremedim, bende bunun üzerine böyle bir şey yaptım. Kendi kafama da sıkacaktım ama yapamadım" dediği iddia edildi.