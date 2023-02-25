Artçı sarsıntılar ne kadar sürecek? Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı | Video

Merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir son günlerde art arda yaşanan depremlere ilişkin önemli bilgiler verdi. Peki depremde kırılan faylar yeni depremleri tetikler mi? Artçı sarsıntılar ne kadar daha devam edecek? İşte Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in yaşanan depremlere dair sorulara verdiği yanıtlar...