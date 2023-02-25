Artçı sarsıntılar ne kadar sürecek? Prof. Dr. Hasan Sözbilir açıkladı | Video
Merkez üssü Niğde'nin Bor ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir son günlerde art arda yaşanan depremlere ilişkin önemli bilgiler verdi. Peki depremde kırılan faylar yeni depremleri tetikler mi? Artçı sarsıntılar ne kadar daha devam edecek? İşte Prof. Dr. Hasan Sözbilir'in yaşanan depremlere dair sorulara verdiği yanıtlar...
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
10:29
00:14
Depremzede çocuklara maç sürprizi 25.02.2023 | 19:12
03:50
Buz tutan Abant Gölü böyle görüntülendi | Video 25.02.2023 | 16:57
00:49
01:34
04:03
01:00
Kağıthane’de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı | Video 25.02.2023 | 16:13
00:18
Artvin'de heyelan anı kamerada | Video 25.02.2023 | 16:13
00:36
Niğde'de 5.3 büyüklüğündeki deprem kamerada | Video 25.02.2023 | 15:34
01:44
Niğde'de 5.3 büyüklüğünde depremde avizeler böyle sallandı | Video 25.02.2023 | 14:37
05:28
00:54
04:06
İzmir'de kozmetik mağazası deposunda yangın | Video 25.02.2023 | 12:57
15:50
00:54
Ağrı Dağı'ndan kartpostallık görüntü | Video 25.02.2023 | 12:46
00:28
2 kişinin öldüğü köy kahvesi dehşetinde yeni detaylar ortaya çıktı | Video 25.02.2023 | 12:46
01:15
05:06
02:54
Ataşehir’de yol ayrımını kaçıran sürücü kazaya neden oldu: 1 yaralı | Video 25.02.2023 | 11:50
00:25
Son Dakika: PKK/KCK'lı kadın terörist Konya'da yakalandı! | Video 25.02.2023 | 11:50