ATV ve motosikletle drift yapan 6 sürücüye 122 bin lira ceza | Video
AKSARAY'da caddeyi trafiğe kapatarak drift yapan 5 ATV ve 1 motosiklet sürücüsüne toplam 122 bin lira para cezası uygulandı.
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