Ayakkabısını kaptırdığı köpeğin metrelerce peşinden koştu | Video

Bursa'da plajda oturduğu sırada ayakkabısını köpeğe kaptıran genç, metrelerce peşinden koştu. O anlar kameraya yansıdı.

Olay, Karacabey ilçesi Karacabey Boğazı'nda yaşandı. Sahilde oturan bir genç ayakkabılarını çıkarttığı sırada, ayakkabılarından birini köpek kaptı. Ayakkabıyı kapan köpek hızla koşarken, ayakkabı sahibi de peşinden metrelerce koştu. O anlar ise plajda bulunan başka bir tarafından cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.