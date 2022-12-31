Video Yaşam Aydın'daki faciada can veren anne ile kızın son görüntüsü yürekleri dağladı! | Video
Aydın'daki faciada can veren anne ile kızın son görüntüsü yürekleri dağladı! | Video

Aydın'daki faciada can veren anne ile kızın son görüntüsü yürekleri dağladı! | Video

31.12.2022 | 11:18

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Aydın’daki faciada can veren anne ile kızın son görüntüsü yürekleri dağladı! | Video 00:16
Aydın'daki faciada can veren anne ile kızın son görüntüsü yürekleri dağladı! | Video 31.12.2022 | 11:18
Kadıköy’de kazada yarış iddiası: 3 yaralı | Video 02:23
Kadıköy'de kazada yarış iddiası: 3 yaralı | Video 31.12.2022 | 10:38
Fatih’te uzun namlulu silahla korku saçtılar! Dehşet anları kamerada | Video 00:28
Fatih'te uzun namlulu silahla korku saçtılar! Dehşet anları kamerada | Video 31.12.2022 | 10:40
Arama yapılan araçta 30 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video 02:24
Arama yapılan araçta 30 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi | Video 31.12.2022 | 10:20
6 milyon TL’lik vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine 7 tutuklama | Video 00:46
6 milyon TL'lik vurgun yapan dolandırıcılık şebekesine 7 tutuklama | Video 31.12.2022 | 09:57
Malatya’da silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti | Video 01:31
Malatya'da silahlı kavgada yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti | Video 31.12.2022 | 09:19
Kadıköy’de taksici ile yolcunun ücret tartışmasında kan aktı: 1 yaralı | Video 02:43
Kadıköy’de taksici ile yolcunun ücret tartışmasında kan aktı: 1 yaralı | Video 31.12.2022 | 09:17
Pendik’te ehliyetsiz sürücü önce ticari taksiye ardından bariyerlere çarptı: 1 yaralı | Video 02:19
Pendik'te ehliyetsiz sürücü önce ticari taksiye ardından bariyerlere çarptı: 1 yaralı | Video 31.12.2022 | 09:16
Hayvan yüklü kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 01:15
Hayvan yüklü kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 5 yaralı | Video 31.12.2022 | 09:16
Çıktığı çatıdan kardeşinin ikna çabası ile indirildi | Video 05:19
Çıktığı çatıdan kardeşinin ikna çabası ile indirildi | Video 30.12.2022 | 17:52
SON DAKİKA! Aydın’da dönercide patlama! Ölü ve yaralılar var! İşte ilk görüntüler | Video 01:13
SON DAKİKA! Aydın'da dönercide patlama! Ölü ve yaralılar var! İşte ilk görüntüler | Video 30.12.2022 | 16:54
SON DAKİKA: Aydın’da restoranda patlama! Vali Aksoy: İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti | Video 03:22
SON DAKİKA: Aydın’da restoranda patlama! Vali Aksoy: "İlk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti" | Video 30.12.2022 | 16:58
SON DAKİKA: Aydın Nazilli’de restoranda patlama: 7 can kaybı! Olay yerinden ilk görüntüler… | Video 07:35
SON DAKİKA: Aydın Nazilli’de restoranda patlama: 7 can kaybı! Olay yerinden ilk görüntüler… | Video 30.12.2022 | 16:52
Kağıthane’de dehşet anları kamerada: Husumetlisinin iş yerini silahla böyle bastı | Video 09:25
Kağıthane'de dehşet anları kamerada: Husumetlisinin iş yerini silahla böyle bastı | Video 30.12.2022 | 16:21
Arnavutluk’ta mahkeme Thodex’in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı | Video 00:28
Arnavutluk’ta mahkeme Thodex’in kurucusu Özer’in Türkiye’ye iadesini onayladı | Video 30.12.2022 | 16:24
Kardeşini sokak ortasında vurdu, annesinin mezarında intihar etti | Video 01:01
Kardeşini sokak ortasında vurdu, annesinin mezarında intihar etti | Video 30.12.2022 | 15:45
Bayrampaşa’da tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti | Video 04:47
Bayrampaşa'da tokat şakasıyla başlayan kavga cinayetle bitti | Video 30.12.2022 | 14:22
Şantajı meslek haline getiren Gaga Bulut tutuklandı! | Video 00:57
Şantajı meslek haline getiren Gaga Bulut tutuklandı! | Video 30.12.2022 | 14:50
Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 01:02
Şanlıurfa’da otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı | Video 30.12.2022 | 14:42
Kamyon kasasındaki mobilyaların arasından 64 kilo uyuşturucu çıktı | Video 01:14
Kamyon kasasındaki mobilyaların arasından 64 kilo uyuşturucu çıktı | Video 30.12.2022 | 14:18

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki döner salonunda çıkan yangında hayatını kızları Cansu (4) ve Lale (11) ile birlikte yaşamını yitiren Neslihan Karaboğan’nın (38) son anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı. Restoranda birlikte yemek yemeye giden Karaboğa ailesine mezar oldu. Restoranın 2’nci katında kucağında 4 yaşındaki kızı Cansu Karaboğa ile alevlerin arasında kalan Neslihan Karaboğa’nın son görüntüsü yürekleri dağladı. Neslihan Karaboğa’nın çaresizce sağa sola doğru koşturduğu çevredeki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. Alevlerin arasından atlayan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cennet Yerli de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Nazilli'deki döner salonundaki patlamada 8 kişi hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler önce Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na ardından Aydın Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan kriminal incelemenin ardından kimlik tespit çalışmalarını sona erdi. Hayatını kaybeden vatandaşların, Neslihan Karaboğa (38) kızı Lale Karaboğa (11), Cansu Karaboğa (4), Gamze Karaboğa (12), Emine Düztepe (37) kızı İrem Düztepe (11), Fatma Danaş (45) ve Cennet Yerli olduğu açıklandı.

KUCAĞINDA KIZIYLA ÇARESİZCE KOŞTURDU

Restoranda birlikte yemek yemeye giden Karaboğa ailesine mezar oldu. Restoranın 2'nci katında kucağında 4 yaşındaki kızı Cansu Karaboğa ile alevlerin arasında kalan Neslihan Karaboğa'nın son görüntüsü yürekleri dağladı. Neslihan Karaboğa'nın çaresizce sağa sola doğru koşturduğu çevredeki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA