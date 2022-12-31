Aydın'daki faciada can veren anne ile kızın son görüntüsü yürekleri dağladı! | Video

Aydın’ın Nazilli ilçesindeki döner salonunda çıkan yangında hayatını kızları Cansu (4) ve Lale (11) ile birlikte yaşamını yitiren Neslihan Karaboğan’nın (38) son anları vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülere yansıdı. Restoranda birlikte yemek yemeye giden Karaboğa ailesine mezar oldu. Restoranın 2’nci katında kucağında 4 yaşındaki kızı Cansu Karaboğa ile alevlerin arasında kalan Neslihan Karaboğa’nın son görüntüsü yürekleri dağladı. Neslihan Karaboğa’nın çaresizce sağa sola doğru koşturduğu çevredeki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı. Alevlerin arasından atlayan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cennet Yerli de kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Ölenlerin sayısı 8’e yükseldi.

Nazilli'deki döner salonundaki patlamada 8 kişi hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler önce Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na ardından Aydın Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Yapılan kriminal incelemenin ardından kimlik tespit çalışmalarını sona erdi. Hayatını kaybeden vatandaşların, Neslihan Karaboğa (38) kızı Lale Karaboğa (11), Cansu Karaboğa (4), Gamze Karaboğa (12), Emine Düztepe (37) kızı İrem Düztepe (11), Fatma Danaş (45) ve Cennet Yerli olduğu açıklandı.

KUCAĞINDA KIZIYLA ÇARESİZCE KOŞTURDU

Restoranda birlikte yemek yemeye giden Karaboğa ailesine mezar oldu. Restoranın 2'nci katında kucağında 4 yaşındaki kızı Cansu Karaboğa ile alevlerin arasında kalan Neslihan Karaboğa'nın son görüntüsü yürekleri dağladı. Neslihan Karaboğa'nın çaresizce sağa sola doğru koşturduğu çevredeki vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.