Bakan Kurum Ankara'daki apartmanla ilgili canlı yayında konuştu | Video
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Bakan Kurum Ankara'daki apartmanla ilgili canlı yayında konuştu | Video 11.04.2021 | 11:00
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Ankara'da Açelya Apartmanı'nın çatısı böyle çöktü | Video 11.04.2021 | 07:59
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Metroda taze fasulye ayıklayan teyzenin görüntüleri sosyal medyada olay oldu 10.04.2021 | 18:46
Ankara’da çökme riski bulunduğu için kontrollü yıkımına başlanan Açelya Apartmanı ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.