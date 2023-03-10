Bayrampaşa otogarında saç kremi kutusundan uyuşturucu çıktı | Video
BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis tarafından yapılan çalışmalarda 3 şüphelinin yanında taşıdıkları poşette saç kremi kutusu içine gizlenmiş 900 gram uyuşturucu bulundu. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A. ve L.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken M.N. ise tutuklandı.
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