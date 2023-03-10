Bayrampaşa otogarında saç kremi kutusundan uyuşturucu çıktı | Video 10.03.2023 | 15:31 BAYRAMPAŞA 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda polis tarafından yapılan çalışmalarda 3 şüphelinin yanında taşıdıkları poşette saç kremi kutusu içine gizlenmiş 900 gram uyuşturucu bulundu. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Bayrampaşa 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yapılan çalışmalarda içinde 3 kişinin bulunduğu araç şüphe üzerine durduruldu. Araçtaki M.A., M.N. ve L.K., yanlarında taşıdıkları poşetle birlikte aşağı indirildi. Şüphelilerin yanındaki poşetin içini açan ekipler, saç kremi içine gizlenmiş 3 parça halinde toplam 900 gram metamfetamin ele geçirdi.3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A. ve L.K. adli kontrol şartıyla serbest kalırken M.N. ise tutuklandı.