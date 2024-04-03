Video Yaşam Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınanların sayısı 9’a çıktı | Video
Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınanların sayısı 9’a çıktı | Video

Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü yangınla ilgili gözaltına alınanların sayısı 9’a çıktı | Video

03.04.2024 | 07:46

Beşiktaş Gayrettepe’de 29 kişinin öldüğü yangında 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanların dışında 2 kişi ise görgü tanığı olarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine getirildi. İfadesi alınan 1 kişi şüpheli olarak gözaltına alınırken bir kişi ise serbest bırakıldı.

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Beşiktaş Gayrettepe Mahallesi Gönenoğlu Sokak'ta öğlen saatlerinde çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmişti. Yangınla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken 2 kişi ise görgü tanığı olarak Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine ifadesi alınmak üzere getirildi. Tanıkların yakınları ve avukatları Asayiş Büro Amirliği'nin önünde bekledi. Görgü tanıkları ifadesi alınmadan önce sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından tekrar Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine getirilen 2 kişiden biri şüpheli sıfatıyla gözaltına alındı, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

GÖZALTINA ALINAN 9 ŞÜPHELİNİN İSİMLERİ BELLİ OLDU
İş yerinin eksi ikinci katında yapılan tadilat nedeniyle çıktığı anlaşılan yangınla ilgili iş yeri ortakları Şehzade Ş. ile Mehmet Memduh C., mesul müdür İsmet Ş., işletme müdürü Arda Arman P., iş yeri muhasebecisi Salim A., tadilat ile ilgili metal işleri sorumlusu Kahraman E., metal işleri firma sahibi Çağatay A., mobilyacı Ercan E. ve iş yeri ortağı Fatma D. olmak üzere toplam 9 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

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