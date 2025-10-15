Video Yaşam Beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video
Beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video

Beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video

15.10.2025 | 14:52

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, 11 Ekim günü saat 16.30 sıralarında Numuneevler Mahallesi Koca Yusuf Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; H.B. yönetimindeki 31 ARD 088 plakalı otomobil, kavşakta E.D. idaresindeki 31 AYN 801 plakalı beton mikseriyle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki araçta da maddi hasar oluştu. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, kavşağa hızlı giren araçların çarpışma anı ve çevredeki vatandaşların panik anları yer aldı.

Mahalle sakinlerinden Semih Yalçın, aynı noktada sık sık kazalar yaşandığını belirterek, "Bu kavşakta neredeyse her gün kaza oluyor. Bir tarafta 'Dikkat', diğer tarafta 'Dur' tabelası var ama kimse kurallara uymuyor. Kaza olduktan sonra haklı olmanın bir anlamı kalmıyor" dedi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 01:44
Beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 15.10.2025 | 14:52
Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video 00:42
Antalya’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı | Video 15.10.2025 | 14:45
Antalya’da kaçak alkol operasyonu: 14 bin 884 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video 01:01
Antalya'da kaçak alkol operasyonu: 14 bin 884 litre kaçak alkol ele geçirildi | Video 15.10.2025 | 14:05
Depremden sağ kurtuldu ama depresyona girdi! 3 yıldır ne banyo yapıyor, ne evden çıkıyor | Video 06:51
Depremden sağ kurtuldu ama depresyona girdi! 3 yıldır ne banyo yapıyor, ne evden çıkıyor | Video 15.10.2025 | 13:48
Dolandırıcılara kaptırdığı bir milyonluk aracını 480 bin TL ödeyerek geri aldı | Video 02:48
Dolandırıcılara kaptırdığı bir milyonluk aracını 480 bin TL ödeyerek geri aldı | Video 15.10.2025 | 13:21
Gaziosmanpaşa’da kuyumcuyu darp edip 1 kilo altın ve 300 bin lirayı böyle çaldılar! | Video 01:48
Gaziosmanpaşa'da kuyumcuyu darp edip 1 kilo altın ve 300 bin lirayı böyle çaldılar! | Video 15.10.2025 | 12:37
Yolcuyu, tramvayın altından kalmaktan son anda kurtaran güvenlik görevlisine teşekkür belgesi | Video 01:09
Yolcuyu, tramvayın altından kalmaktan son anda kurtaran güvenlik görevlisine teşekkür belgesi | Video 15.10.2025 | 12:20
Samsun’da KOM ekiplerinden tefecilik ve silah ticareti operasyonu | Video 01:27
Samsun'da KOM ekiplerinden tefecilik ve silah ticareti operasyonu | Video 15.10.2025 | 12:16
Motosikletli saldırganlar, içinde 4 kişi bulunan otomobili kurşunladı | Video 00:32
Motosikletli saldırganlar, içinde 4 kişi bulunan otomobili kurşunladı | Video 15.10.2025 | 11:48
Batman’da yasadışı sanal bahis operasyonu: 4 tutuklama | Video 00:33
Batman'da yasadışı sanal bahis operasyonu: 4 tutuklama | Video 15.10.2025 | 11:34
Samsun polisinden nefes kesen takip: 1 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 00:43
Samsun polisinden nefes kesen takip: 1 kilo 830 gram metamfetamin ele geçirildi | Video 15.10.2025 | 11:11
Gaziantep’te bağ evine kaçak silah operasyonu: 6 silah ele geçirildi | Video 01:17
Gaziantep'te bağ evine kaçak silah operasyonu: 6 silah ele geçirildi | Video 15.10.2025 | 10:13
Gaziantep’te drift atan lüks aracın sürücüsüne 50 bin TL ceza | Video 00:18
Gaziantep'te drift atan lüks aracın sürücüsüne 50 bin TL ceza | Video 15.10.2025 | 10:10
15 yaşındaki sürücünün öldüğü feci kaza kamerada | Video 00:30
15 yaşındaki sürücünün öldüğü feci kaza kamerada | Video 15.10.2025 | 10:10
Batman’da durdurulan araçta 20 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 01:06
Batman'da durdurulan araçta 20 kilo 400 gram uyuşturucu ele geçirildi | Video 15.10.2025 | 09:50
Emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı: 1 ölü 02:32
Emniyet şeridinde bekleyen işçi servisine kamyon çarptı: 1 ölü 15.10.2025 | 09:21
Uşak’ta otobüste 55 ruhsatsız tabanca bulundu | Video 00:34
Uşak’ta otobüste 55 ruhsatsız tabanca bulundu | Video 15.10.2025 | 09:14
Sokak ortasında akran zorbalığı: Saçından tuttu, yerlerde sürükledi! 00:48
Sokak ortasında akran zorbalığı: Saçından tuttu, yerlerde sürükledi! 14.10.2025 | 20:39
Mersin’de 6 işçinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı | Video 06:24
Mersin'de 6 işçinin öldüğü kazada ehliyetsiz sürücü tutuklandı | Video 14.10.2025 | 16:47
13 yaşındaki kızların akran zorbalığı kamerada | Video 04:52
13 yaşındaki kızların akran zorbalığı kamerada | Video 14.10.2025 | 15:22

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY