Beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Mahalle sakinlerinden Semih Yalçın, aynı noktada sık sık kazalar yaşandığını belirterek, "Bu kavşakta neredeyse her gün kaza oluyor. Bir tarafta 'Dikkat', diğer tarafta 'Dur' tabelası var ama kimse kurallara uymuyor. Kaza olduktan sonra haklı olmanın bir anlamı kalmıyor" dedi.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
