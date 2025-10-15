Beton mikseriyle otomobilin çarpıştığı kaza kamerada | Video 15.10.2025 | 14:52 Hatay'ın Dörtyol ilçesinde beton mikseri ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, 11 Ekim günü saat 16.30 sıralarında Numuneevler Mahallesi Koca Yusuf Caddesi ve Kazım Karabekir Caddesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; H.B. yönetimindeki 31 ARD 088 plakalı otomobil, kavşakta E.D. idaresindeki 31 AYN 801 plakalı beton mikseriyle kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki araçta da maddi hasar oluştu. Öte yandan, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, kavşağa hızlı giren araçların çarpışma anı ve çevredeki vatandaşların panik anları yer aldı.Mahalle sakinlerinden Semih Yalçın, aynı noktada sık sık kazalar yaşandığını belirterek, "Bu kavşakta neredeyse her gün kaza oluyor. Bir tarafta 'Dikkat', diğer tarafta 'Dur' tabelası var ama kimse kurallara uymuyor. Kaza olduktan sonra haklı olmanın bir anlamı kalmıyor" dedi.Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.