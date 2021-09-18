Video Yaşam Beykoz’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular...O anlar kameralara yansıdı | Video

Beykoz’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular...O anlar kameralara yansıdı | Video

Beykoz’da devrilen ağaçtan kıl payı kurtuldular...O anlar kameralara yansıdı | Video
18.09.2021 | 23:30

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Beykoz’da bir çınar ağacı akşam saatlerinde başlayan fırtına sebebiyle kırılarak yola devrildi. Yol kenarında park halinde bulunan bir otomobil ağacın altında kalırken, çevredeki bazı dükkanlar hasar gördü. O sırada kaldırımda bulunan kişilerin ise kıl payı kurtulması güvenlik kamerasına yansıdı. Ağacın devrildiği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

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