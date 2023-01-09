Binayı benzin dökerek böyle kundakladı! Kısa sürede yakaladılar | Video

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İstanbul’da bir binanın girişini bidonla benzin dökerek ateşe veren ve kundaklayan bir kişi; Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı.
O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı. S.A. kısa süre içerisinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay günü alkollü olduğu ve alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiği tespit edilen, 17 suç kaydı bulunan ve "Hırsızlık" ile "Basit Yaralama" suçlarından arandığı ortaya çıkan S.A. adliyeye sevk edildi ve "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.