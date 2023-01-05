Bozuk ve hurda malzemelere dokunmayıp 250 bin liralık ürün çaldı! O anlar kamerada | Video

Elazığ’da bir yıldır küçük sanayi sitesini mesken tutan hırsızlar, hemen her hafta 2-3 iş yerine girerek esnafı canından bezdirdi. Hırsızlar en son girdikleri iş yerlerinden 250 bin lira değerinden malzeme çalarak kayıplara karıştı. Hırsızların, bozuk ve hurda durumdaki ürünlere karışmaması da dikkat çekti.

Elazığ'da sanayi sitesi esnafı, bölgeyi mesken tutan hırsızlardan dert yandı. Sanayi sitesine dadanan hırsızlar öyle ki son günlerde gözlerine sadece ağaç kesme motorlarını kestirdi. Son hırsızlık olayı ise 1 Ocakta yaşandı. Gece yarısı kağıt toplama arabası ile sanayi sitesinde bulunan makine tamir dükkanının önüne gelen hırsız, iş yerinin kapı ve pençelerini kırarak içeri girdi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İş yeri sahipleri, zanlıların adalete teslim edilmesini beklediklerini kaydetti.İş yerinden hırsızlık yapıldığını komşularından öğrendiğini aktaran Ramazan Dalgın, "Pazarı pazartesiye bağlayan gece dükkanımızda üzücü bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Hırsız saat 01.09'da çekçek tabir edilen kağıt toplama arabası ile gelmiş. Saat 03.00'a kadar çalışır durumda emanet, ne kadar sağlam motorlu testere varsa götürmüşler. Bu hırsız işini bilen bir hırsız, direkt paraya dönüştürebileceği ürünleri götürmüş. Burada arızalı, yedek parça bekleyen ve para etmeyecek hiçbir şeyi götürmemiş. Bir hurdacı hırsızlığı değil. Son bir ay içerisinde benimle beraber 3 iş yeri soyuldu. İş yerimin karşısında bulunan kereste atölyesinden 4 adet motorlu testereyi çalmışlardı. Onlarında maddi değeri 100 bin lira. Aynı gece yukarıda kereste meydanın bir esnafın iş yerine de girdiler orada da maddi değeri 10 bin lira olan motorlu testereyi çalmışlar. Son bir yıldır bu tarım ürünleri hırsızlık olaylarında revaçta maalesef. İlk tespitlerimize göre 14 tane motorumuz çalınmış. Maddi değerleri 150 bin lira civarında. Hurdalara dokunmamış sadece işe yarayacak malzemeleri götürmüş. Götürdüğü makinelerde zaten direk paraya dönüşebilecek ürünler" dedi.İş yeri sahibi Vedat Tekin ise "Yaklaşık 10 gün önce işletmeme arka kapımı ve darabayı kırarak içeri girip hırsızlık olayı gerçekleşti. 10 tane hızarımı çaldılar yaklaşık 100 bin lira değerinde. Bir motorcu tamircisi arkadaşımızın da iş yerine girdiler. Üstelik onun hep emanet malzemelerini götürmüşler. Hırsızlık olaylarının önüne geçilmesini istiyoruz emniyet güçlerinden. Yasalarında hırsızlık yapanlara caydırıcı ceza vermesini istiyoruz" diye konuştu.Güvenlik güçleri, şahısların yakalanması için geniş çapta inceleme başlattı.