Bursa yolunda feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Bursa-İzmir karayolunda meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti.
Kazanın ardından takside bulunan şoför Beyhan G., Mübeccel K. ve Şükran K. 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından yaralı olarak Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Mübeccel K. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmazken, Şükran K. ve Beyhan G.'in durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Beyhan G.'nin tedavisi Bursa Şehir Hastanesi'nde devam ediyor.
Kazanın ardından yol bir süreliğine trafiğe kapanırken, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.
Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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