Video Yaşam Bursa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı

Bursa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı

Bursa'da minibüs ile otomobil kafa kafaya çarpıştı; 3 yaralı
31.03.2021 | 08:17

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Orhangazi - İznik karayolunda minibüs ile otomobil, kafa kafaya çarpıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada otomobilde sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinden tarafından çıkarıldı.

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Kaza, saat 20.00 sıralarında Orhangazi-İznik karayolu, Çakırlı Mahallesi kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orhangazi?den İznik yönüne seyir halinde olan Murat Köse (61) yönetimindeki 34 BLS 055 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Serkan Yelken (43) yönetimindeki 16 AIG 535 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında minibüs bir süre sürüklendikten sonra devrilirken, otomobil ise yol kenarına savruldu. İki aracın büyük hasar gördüğü kazada araç sürücüleri ile minibüste bulunan minibüste bulunan Azerbaycan uyruklu Mahym Agajanova (48) yaralandı.


Kazayı gören çevredekiler durumu itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Serkan Yelken?i yapılan çalışma ile çıkardı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi?ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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