Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:14
Kedinin böcek yakalama çabası güldürdü | Video 01.11.2021 | 10:37
03:28
Bu kafede İngilizce konuşmayana ikram yok 01.11.2021 | 10:22
02:48
İstanbul Şişli'de zincirleme trafik kazası; 7 araç birbirine girdi 01.11.2021 | 09:45
03:42
İstanbul'da tedirgin eden görüntü: Beykoz’da deniz çekildi 01.11.2021 | 10:17
03:33
Çamurda güzellik banyosu | Video 01.11.2021 | 10:18
03:03
Cinayet gibi scooter faciası kamerada | Video 01.11.2021 | 10:17
03:12
Kars’ta kartpostallık sonbahar görüntüleri 01.11.2021 | 09:48
01:02
Esenyurt’ta kızların saç saça kavgası kamerada | Video 01.11.2021 | 10:17
12:10
00:30
Elbise dolabından eroin çıkan zanlı tutuklandı | Video 01.11.2021 | 09:55
06:03
Hamsinin 5 liradan satıldığını duyan vatandaşlar balıkçıya akın etti 01.11.2021 | 10:01
04:06
Sultanahmet Camii restorasyonunda sona yaklaşıldı 01.11.2021 | 09:43
03:23
Şişli'de zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi 01.11.2021 | 09:37
02:46
İstanbul Ümraniye'de tünel kapatan lüks araçlı düğün konvoyu kamerada 01.11.2021 | 09:45
03:22
İstanbul Esenyurt'ta köpeğe tekme tokat dayak kamerada 01.11.2021 | 09:51
00:34
Eve kurşun yağdırıp kaçtı! O anlar kamerada | Video 01.11.2021 | 09:34
01:30
Ankara'da kolonları çatlayan apartman tahliye edildi 01.11.2021 | 09:18
00:30
Şehirlerarası yolda tersten giderek faciaya davetiye çıkardı | Video 01.11.2021 | 09:29
02:40
300 kilometre hızla giderken bariyerlere böyle çarptı | Video 01.11.2021 | 09:29
02:21
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu 01.11.2021 | 09:17
Bursa'da doğal kaplıca sularıyla birlikte çıkan çamurlar, güzel bir cilde kavuşmak ve şifa bulmak isteyenler tarafından rağbet görüyor.
Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyünde doğal kaplıca suyunun çıktığı alanda oluşan çamurlar, cilt hastalığı çekenler tarafından vücutlarına sürülüyor. Çamurun olduğu bölgeye gelen vatandaşlar, cilt hastalıkları konusunda çok kişiye şifa olduğuna inanılan çamurla banyo yapıyor. Vatandaşlar, yaz kış fark etmeden çamur dolu havuza girip, çamuru vücutlarının her yerine ve güzel bir cilde kavuşmak için yüzlerine sürüyor. Şifa dağıttığı bilinen çamur, Türkiye'nin her yerinden vatandaşları bölgeye çekiyor.
Şifalı çamurun çok kişiye faydalı olduğunu ifade eden Düğüncüler köyü sakinleri, "Kaplıca sularının çıktığı bölgede oluşan çamur şifa dağıtıyor. Cilt rahatsızlığı çeken vatandaşlar bu çamuru vücutlarına sürüp şifa arıyor. Çok kişinin bu çamuru sürdükten sonra cilt sağlığına kavuştuğunu gördük. Çamur cilt hastalıkları için çok faydalı. Türkiye'nin her yerinden gelip burada vatandaşlar çamur banyosu yapıyor" dedi.