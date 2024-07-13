Video Yaşam Çiftliği basıp, eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler! Dehşet anları kamerada | Video
Çiftliği basıp, eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler! Dehşet anları kamerada | Video

Çiftliği basıp, eşeği bıçaklayarak, atları zehirleyerek öldürdüler! Dehşet anları kamerada | Video

13.07.2024 | 16:38

Kayseri'nin İncesu ilçesinde, iddiaya göre, eski ortağının çiftliğini basan şahıslar, bir eşeği canlı canlı keserken 5 atı da zehirleyerek öldürdü. Dehşet anları çiftliğin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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İddiaya göre, 2 kişi, eski ortağının Subaşı Mahallesindeki çiftliğini bastı. Eşeği bıçakladıktan sonra can çekişirken kesen bir kişi, daha sonra çiftlikte bulunan 5 atı da zehirleyerek öldürdü. Hızını alamayan şahıslar, çiftlikte bulunan su kuyusunu da ateşe vererek kayıplara karıştı. Gördükleri manzara karşısında dehşete düşen çiftlik sahipleri jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şahsın eşeği bıçaklayarak öldürmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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