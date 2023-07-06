Çiftlik yangını ormana sıçramadan söndürüldü | Video
Manisa'da orman yanında bulunan bir çiftlikte çıkan yangına Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin zamanında müdahalesi ile söndürüldü. Yangında çiftlikte bulunan hayvanlar kurtarılırken, ormana sıçraması da engellendi.
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