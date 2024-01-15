Video Yaşam Değnekçileri böyle yakaladılar… İki ilçede iki suçüstü…
Değnekçileri böyle yakaladılar… İki ilçede iki suçüstü…

Değnekçileri böyle yakaladılar… İki ilçede iki suçüstü…

15.01.2024 | 11:46

İstanbul’da iki korsan otoparkçı (Değnekçi), Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından iki ilçede suçüstü yakalandı. Değnekçilerin Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalandıkları o anlar polis kameralarına böyle yansıdı.

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