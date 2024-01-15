Değnekçileri böyle yakaladılar… İki ilçede iki suçüstü…

İstanbul’da iki korsan otoparkçı (Değnekçi), Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından iki ilçede suçüstü yakalandı. Değnekçilerin Sivil Trafik Ekipler Amirliği Polisleri tarafından suçüstü yakalandıkları o anlar polis kameralarına böyle yansıdı.