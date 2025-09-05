Video Yaşam Denizde bin 200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada | Video
Denizde bin 200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada | Video

Denizde bin 200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada | Video

05.09.2025 | 09:12

Mersin'de denizde bin 200 metre açığa sürüklenen 6 yaşındaki çocuk, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı, o anlar kameraya yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Mersin Valiliğinden yapılan açıklamada:" Mezitli ilçesinde denizde mahsur kalan Y.Ö. isimli çocuğumuz sağlıklı bir şekilde kurtarılmıştır. Babasıyla birlikte can yeleğiyle denize giren 6 yaşındaki Y.Ö.nün açık denize sürüklenmesi üzerine, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından çocuğumuz denizin yaklaşık 1 200 metre açığında sağ salim kurtarılmıştır" denildi.

Öteyandan 6 yaşındaki çocuğun sağlık kontrollerinin yapıldığı ve herhangi bir problemi olmadığı belirlenirken ailesine teslim edildiği bildirildi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Denizde bin 200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada | Video 00:46
Denizde bin 200 metre sürüklenen çocuk kurtarıldı! O anlar kamerada | Video 05.09.2025 | 09:12
Erzincan’da şaşırtan olay: Civcivleri yiyen tilki değil kirpi çıktı | Video 02:09
Erzincan’da şaşırtan olay: Civcivleri yiyen tilki değil kirpi çıktı | Video 05.09.2025 | 08:51
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL’lik o soru! 03:32
Kim Milyoner Olmak İster’de 500 bin TL'lik o soru! 04.09.2025 | 23:16
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu o anlar! 02:06
Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dolu o anlar! 04.09.2025 | 23:21
Vefat eden triatlon sporcusu Berkan Kobal’ın antrenman arkadaşı o anı anlattı: Üzerimden uçarak kaldırıma düştü | Video 06:48
Vefat eden triatlon sporcusu Berkan Kobal'ın antrenman arkadaşı o anı anlattı: "Üzerimden uçarak kaldırıma düştü" | Video 04.09.2025 | 16:18
Erzurum’da kahreden olay: Hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düşen baba-oğul öldü! | Video 01:27
Erzurum'da kahreden olay: Hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım düşen baba-oğul öldü! | Video 04.09.2025 | 15:45
Ordu’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video 00:34
Ordu’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 ölü | Video 04.09.2025 | 14:57
Ümraniye’deki çekiçli saldırıyla ilgili 10 gözaltı: 3 şüpheli tutuklandı | Video 01:08
Ümraniye'deki çekiçli saldırıyla ilgili 10 gözaltı: 3 şüpheli tutuklandı | Video 04.09.2025 | 14:06
MSB, Halit Yukay’ın naaşının çıkartılmasına yönelik çalışmaların görüntülerini paylaştı | Video 01:30
MSB, Halit Yukay'ın naaşının çıkartılmasına yönelik çalışmaların görüntülerini paylaştı | Video 04.09.2025 | 12:24
Müşteri gibi geldiği mağazadan ayakkabıyı böyle çaldı | Video 00:33
Müşteri gibi geldiği mağazadan ayakkabıyı böyle çaldı | Video 04.09.2025 | 11:48
Çekmeköy’de savcıyı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 05:27
Çekmeköy'de savcıyı öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi | Video 04.09.2025 | 11:45
Ellerini ve yüzünü balıklar yemiş! Halit Yukay’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi | Video 02:14
Ellerini ve yüzünü balıklar yemiş! Halit Yukay'ın cenazesi yakınlarına teslim edildi | Video 04.09.2025 | 10:54
Hırsızlık için girdiği evdeki kadını bıçaklayan zanlı tutuklandı | Video 00:11
Hırsızlık için girdiği evdeki kadını bıçaklayan zanlı tutuklandı | Video 04.09.2025 | 10:53
Sultangazi’de yürüyüş yapan kadın ve köpeğine, kedinin saldırdığı anlar kamerada | Video 00:20
Sultangazi'de yürüyüş yapan kadın ve köpeğine, kedinin saldırdığı anlar kamerada | Video 04.09.2025 | 10:06
Esenler’de park halindeki 4 aracın camını kırarak hırsızlık yaptılar | Video 02:38
Esenler'de park halindeki 4 aracın camını kırarak hırsızlık yaptılar | Video 04.09.2025 | 09:50
Akdeniz’de oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 00:58
Akdeniz'de oluşan hortum böyle görüntülendi | Video 04.09.2025 | 09:41
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili ile daha önce aynı karede yer almış | Video 09:28
Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan boğazından bıçaklanarak öldürüldü! Katili ile daha önce aynı karede yer almış | Video 04.09.2025 | 09:13
Osmaniye’de otomobil direğe çarptı: Kazada genç sürücü hayatını kaybetti | Video 02:19
Osmaniye'de otomobil direğe çarptı: Kazada genç sürücü hayatını kaybetti | Video 04.09.2025 | 08:43
Diyarbakır’da mahalleye musallat olan hırsızlara ’Zincir Operasyonu’: 5 tutuklama | Video 01:37
Diyarbakır'da mahalleye musallat olan hırsızlara 'Zincir Operasyonu': 5 tutuklama | Video 04.09.2025 | 08:25
Çocukların üzerine giden aracı son anda durdurdu! Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale kamerada | Video 00:51
Çocukların üzerine giden aracı son anda durdurdu! Okul müdüründen hayat kurtaran müdahale kamerada | Video 04.09.2025 | 08:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY