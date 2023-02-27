Deprem risk analizi yaptırmak isteyenlere uzmanından uyarı | Video

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bina dayanıklılık testine talepte artış görülürken İnşaat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Dr. Süleyman Kamil Akın, “Vatandaşlarımız eğer binalarda kusur görürler ise mutlaka inşaat mühendisinin gözetiminde bu testleri yaptırmaları gerekiyor. Test yaptıracağız derken, yapıya da zarar vermenin önüne geçmemiz lazım” dedi.