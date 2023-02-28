Depremde ölen milli basketbolcu Nilay ile babaannesinin son görüntüleri enkazdan çıktı | Video
KAHRAMANMARAŞ merkezli depremde, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi'nin formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan (31), Malatya'da ziyaret ettiği babaannesi Hacer Aydoğan (84) ile enkazda kalıp hayatını kaybetti. Nilay'ın deprem gecesi babaannesiyle çektiği görüntüler, enkazda bulunan cep telefonunda ortaya çıktı.
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