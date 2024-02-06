Depremin yıldönümünde Hatay'da sessiz yürüyüş | Video
Asrın felaketinin yıl dönümünde Hatay'da bir araya gelen binlerce vatandaş sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.
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