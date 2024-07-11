Diyarbakır’da suç şebekesine “Kule” operasyonu: 6 gözaltı | Video
Diyarbakır polisi, suç şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.
Ekipler, kamera görüntüleriyle dijital ajanda oluşturarak zanlıları belirledi. "Kule" adı verilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına aldı.
Zanlıların kiraladıkları motosikletlerin plakalarını söktüğü ve tanınmamak için kask takarak gece işyeri kurşunladıkları tespit edildi. Şüphelilerden V.D. ve F.A., motosikletle Asayiş Şube Müdürlüğü'nün önünden geçerken nöbet kulelerinin kameralarına takıldı. Polis, olaya karışan motosikletin beyaz renkken siyaha kaplandığını fark etti.
Operasyonda, suçta kullanılan ruhsatsız silahlar ve tüfekler ele geçirildi. Ele geçirilen ruhsatsız tabancalar Kriminal Polis laboratuvarına gönderildi. Yapılacak olan balistik inceleme ardından silahların karıştığı diğer olaylar tespit edilecek.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.
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