Video Yaşam Diyarbakır’da suç şebekesine “Kule” operasyonu: 6 gözaltı | Video
Diyarbakır’da suç şebekesine “Kule” operasyonu: 6 gözaltı | Video

Diyarbakır’da suç şebekesine “Kule” operasyonu: 6 gözaltı | Video

11.07.2024 | 10:08

Diyarbakır polisi, suç şebekesine yönelik düzenlediği operasyonda 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kentte iş yerlerini kurşunlayıp silahla yaralama olaylarına karışan şüphelilere yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, kamera görüntüleriyle dijital ajanda oluşturarak zanlıları belirledi. "Kule" adı verilen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına aldı.

Zanlıların kiraladıkları motosikletlerin plakalarını söktüğü ve tanınmamak için kask takarak gece işyeri kurşunladıkları tespit edildi. Şüphelilerden V.D. ve F.A., motosikletle Asayiş Şube Müdürlüğü'nün önünden geçerken nöbet kulelerinin kameralarına takıldı. Polis, olaya karışan motosikletin beyaz renkken siyaha kaplandığını fark etti.

Operasyonda, suçta kullanılan ruhsatsız silahlar ve tüfekler ele geçirildi. Ele geçirilen ruhsatsız tabancalar Kriminal Polis laboratuvarına gönderildi. Yapılacak olan balistik inceleme ardından silahların karıştığı diğer olaylar tespit edilecek.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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