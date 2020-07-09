Diyarbakır’da yılanların çılgın dansı kamerada | Video
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Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde yılanların çiftleşme dansı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Diyarbakır Kocaköy ilçesi Ambarçay Mahallesinde vatandaşlar piknik yapmak için çay kenarına gittikleri sırada yol kenarında iki yılanın çiftleşme dansını gördü. Telefonlarına sarılan çiftçiler bu anları görüntüledi. Vatandaşların hareket etmesiyle birlikte yılanlar taşlarına arasına kaçtı.