Edremit'te iş yeri yangını; baba öldü, oğlu ağır yaralı | Video
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde inşaat malzemeleri satılan iş yerinde alevlerin arasında kalan işletme sahibi Erhan Başbay (40) öldü, oğlu Mehmet Başbay (14) ise ağır yaralandı.
Edremit'in sahil mahallelerinden Güre'de inşaat malzemeleri satılan bir iş yerinde, bugün öğle saatlerinde kaynak yapımı sırasında yangın çıktı. Yanıcı maddelerin de tutuşmasıyla alevler, büyüdü. Kaynak bölümünün yan tarafında bulunan iş yeri sahibi Erhan Başbay (40) ve oğlu Mehmet Başbay (14) da alevlerin arasında kaldı. İhbar üzerine adrese itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında Erhan Başbay hayatını kaybederken, ağır yaralanan oğlu Mehmet Başbay ise Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.