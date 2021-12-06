Egzozdan çıkan siyah dumanla adeta görünmez oldular | Video

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Isparta'da Mimar Sinan caddesinde park halindeki bir kamyonetin egzozundan çıkan siyah duman arkasında bulunan 3 kadını etkiledi. Olay anı bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Olay 03 Aralık günü akşam saatlerinde meydana geldi. Kent merkezinde park halindeki bir kamyonetin çalışmasıyla egzozundan çıkan siyah duman hem havaya kirletti, hem de aracın arkasında bulunan 3 kadını dumana boğdu. Görüntüler bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Park halindeyken harekete geçtiği görülen kamyonetten çıkan siyah dumanlar kamyonetin arkasında bulunan 3 kadına zor anlar yaşattı. Dumandan etkilenen kadınlar oradan uzaklaştığı sırada ismi belirlenemeyen araç sürücüsü hiçbir şey olmamız gibi yoluna devam etti.