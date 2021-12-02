Elazığ'da tren parçası çalan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi | Video

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Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda trenlerin bağlantı kancasını çalan 2 şüpheli yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Elazığ'da kullanımda olmayan tren istasyonunda park halinde olan vagonlardan 19 adet bağlantı kancası çalındı. Bunun üzerine olay ile ilgili İl Jandarma Komutanlığına ihbarda bulunuldu. Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) meydana gelen hırsızlık ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında 2 şüpheli takip sırasında operasyonla yakalandı.
Çalınan bağlantı kancaları devlet demiryolu yetkililerine teslim edilirken şüpheliler jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.