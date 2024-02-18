Erzincan’daki maden ocağının Türkiye müdürü yakalandı | Video

Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağında meydana gelen toprak kaymasına ilişkin soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Şirketin Türkiye'deki müdürü C.D. gözaltına alındı. Maden ocağındaki işçileri kurtarma çalışmaları ise 6'ncı günde de devam ediyor. Bölgede yeni kaymalar yaşanıyor.